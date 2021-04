Aston Martin a officialisé la nouvelle ce jeudi. Nico Hülkenberg sera désormais son pilote réserve "et de développement" lors de la saison 2021. De 2012 à 2016, l'Allemand a piloté chez Force-India, rebaptisée depuis Racing Point puis Aston Martin. C'est donc un retour aux sources pour le pilote de 33 ans, qui avait remplacé Sergio Perez (GP Silverstone) et Lance Stroll (GP Eifel et GP Nürburgring) en 2020.

"Tout d'abord, c'est génial de signer ce contrat suffisamment à l'avance, l'année dernière, je n'avais pas autant de temps pour me préparer avant d'aller dans la voiture. Je suis vraiment heureux de travailler une fois de plus avec cette équipe, avec laquelle j'ai piloté de nombreuses fois au cours de ma carrière. Évidemment, j'espère que Sebastian (Vettel) et Lance (Stroll) auront une saison sans interruption cette année, mais l'équipe sait qu'elle peut compter sur moi", a précisé Nico Hülkenberg sur le site officiel d'Aston Martin.

