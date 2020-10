Le Taureau des Asturies prépare son retour. Après deux saisons d’absence, le champion du monde 2005 et 2006, qui remplacera Daniel Ricciardo en 2021, poursuit sa préparation. La semaine prochaine, l’Espagnol sera au volant de la RS18, la voiture de la saison 2018, sur le circuit de Bahreïn, pour une nouvelle série de tests privés.

Trois pilotes de la filière Renault ont également été conviés à des essais sur la piste bahreïnie. En effet, Oscar Piastri, récemment sacré en Formule 3, ainsi que Christian Lundgaard et Guanyu Zhou, actuels quatrième et huitième du championnat de F2, sont en piste à Bahreïn depuis hier et ce, jusqu’au 2 novembre.