SAISON 2021 - Le suspense était limité, il est désormais terminé. Ce jeudi, la Formule 1 a officialisé l'arrivée de Carlos Sainz chez Ferrari à partir de 2021. L'Espagnol quittera donc bien McLaren pour épauler Charles Leclerc chez la Scuderia, en remplacement de Sebastian Vettel.

Il était le favori logique. Il est bien l’élu final. Dans sa quête de coéquipier pour épauler Charles Leclerc à partir de 2021, Ferrari a choisi Carlos Sainz. L’Espagnol de 25 ans, qui en aura 26 lorsqu’il débarquera chez la Scuderia, s'installera dans le baquet laissé vide par Sebastian Vettel, comme l'a officialisé l'écurie italienne ce jeudi. Il s'est notamment engagé pour deux saisons. C’est un immense jeu de chaises musicales que ce transfert provoque puisque McLaren a également entériné l’arrivée de Daniel Ricciardo, en provenance de Renault, pour 2021. Avant même le lancement de l’opus 2020, l’édition 2021 s’annonce déjà folle.

Il était le meilleur des autres la saison passée (6e du général). Il devra désormais devenir le meilleur numéro 2 possible. Frustré par ses déboires chez Renault, Sainz avait su parfaitement rebondir la saison passée pour réveiller McLaren et replacer l’écurie britannique sur l’échiquier F1. 13 fois dans les points, l’Espagnol avait même réussi à accrocher un podium à Interlagos après une remontée exceptionnelle : parti 20e, il avait fini par profiter du déclassement de Lewis Hamilton pour monter sur la boîte.

Alors, son nom est apparu comme une évidence aux yeux de tous lorsque la rupture entre Vettel et Ferrari a été actée. Jeune et ambitieux, Sainz a toutes les cartes en main pour s’épanouir avec la Scuderia mais devra cependant se conformer, au moins dans un premier temps, à un second rôle dans l’ombre de Charles Leclerc. Peu importe, pour le fils du champion du monde de rallye Carlos Sainz, l’essentiel est ailleurs. Du côté de Maranello désormais.

