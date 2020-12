Max Verstappen - Sergio Perez, l'association risque de faire des étincelles. Ce vendredi après-midi, Red-Bull Racing a officialisé l'arrivée du pilote mexicain dès la saison 2021. " Nous avons pris le temps d'évaluer la situation et décidé que Sergio serait le pilote idéal pour être associé à Max la saison prochaine" , a indiqué Christian Horner dans un communiqué. " Je suis tellement reconnaissant qu'une chance me soit offerte de piloter une Red Bull , a enchaîné Sergio Perez. J'attendais cette opportunité depuis mes débuts en F1 (en 2011)."

Avec sa nouvelle écurie, le Mexicain n'a pas caché ses ambitions : aider Red Bull à conquérir le titre de champion du monde des constructeurs (qui lui échappe depuis 2013). Dans la catégorie pilotes, Sergio Perez aura aussi une carte à jouer même s'il devra devancer son coéquipier et concurrent Max Verstappen. Sa dernière saison est porteuse d'espoirs : en 2020, il a terminé à la quatrième place du championnat (sa meilleure performance personnelle) et remporté la première course de sa carrière lors du Grand Prix de Sakhir.