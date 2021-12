La plus belle saison de l'histoire de la Formule 1 ? Une chose est sûre : le cru 2021 a été formidable, exceptionnel pour ne pas dire dingue avec cette lutte acharnée en Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde britannique a tout donné, mais ça n'a pas suffi pour empêcher le couronnement du prodige néerlandais . La rivalité entre la star de Red Bull et celle de Mercedes a été épique, sublimant un excercice d'ores et déjà culte. Voyons voir si vous l'avez bien suivi grâce aux 20 questions de notre quiz...