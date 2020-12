Toto Wolff l'annonce : il n'est " pas inquiet " pour la prolongation de Lewis Hamilton en 2021. " Nous avons eu tellement de succès en championnat depuis sept ans (avec tous les titres constructeurs pour Mercedes et six titres pilotes pour Hamilton depuis 2014, ndlr) que je ne vois pas de raison de ne pas continuer ", a affirmé Wolff. " Il est à son meilleur niveau et devrait le rester un moment, c'est pourquoi continuer ensemble n'est pas une question ."

Le patron de Mercedes-Benz Ola Källenius a également été interrogé sur cette question lors de cette visio-conférence de presse suivant l'annonce de l'entrée au capital de l'écurie du géant industriel britannique Ineos, à parts égales avec le groupe Daimler et Wolff. "Lewis Hamilton est le plus grand ou l'un des plus grands pilotes de tous les temps, a répondu Källenius. Son dévouement et son professionnalisme sont remarquables et méritent d'être applaudis. Et en plus, c'est une bonne personne. Nous aimerions que ce partenariat se poursuive et c'est à Toto, dans son rôle, d'y parvenir."