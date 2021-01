Saison 2021

Carlos Sainz avait " deux rêves ". Le premier, celui de devenir " pilote de Formule 1 ", comme il l'a rappelé ce jeudi à La Gazzetta dello Sport . Et le deuxième, qu'il n'a pas (encore) réalisé : celui d'être sacré " champion du monde ". Avec son arrivée chez Ferrari, le pilote espagnol peut désormais y croire. " Tous mes efforts sont pour cet objectif , a-t-il souligné. Et il n'y a pas meilleur endroit que la Scuderia Ferrari pour le réaliser ."

"Notre ambition, c'est de créer une écurie gagnante, ramener la Scuderia où elle doit être et remporter le titre de champion du monde, a ajouté Sainz. Toutes les écuries traversent des moments difficiles. L'essentiel, c'est la capacité à réagir (...) La Scuderia est l'écurie qui a le plus triomphé dans l'histoire de notre sport. Ce n'est pas pour rien. S'il y a bien une équipe qui peut revenir tout là-haut, c'est nous. Je suis certain que Ferrari va recommencer à gagner. On va faire tout notre possible pour que ce soit le plus rapidement."