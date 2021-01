"La bourde de Leclerc a sauvé la saison de Vettel, et peut-être la prochaine"

Autre facteur qui aurait pu changer beaucoup de choses : Red Bull a depuis décidé de changer son deuxième pilote. Et pour remplacer Alexander Albon, Vettel aurait pu être une solution. "Mais Sebastian n'était plus sur le marché", a expliqué Helmut Marko. Comme s'il avait des regrets. Résultat, Sergio Pérez a été nommé et Vettel, lui, pilotera bien pour l'écurie Aston Martin cette saison.