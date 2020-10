Comme une évidence, ou presque. Auteur d’excellentes performances depuis son retour chez Toro Rosso, devenue AlphaTauri en 2020, Pierre Gasly a été confirmé pour la saison 2021 au sein de l’écurie-soeur de Red Bull. Premier vainqueur français en F1 depuis 1996, dans les points à six reprises lors des sept derniers Grands Prix, le Normand enchaîne les bons résultats cette saison et confirme, course après course, sa position d’homme fort au sein de la Scuderia AlphaTauri.