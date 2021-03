Sebastian Vettel a manqué ses débuts avec Aston Martin. Après une saison 2020 très difficile sous les couleurs de Ferrari, le quadruple champion du monde a terminé quinzième du Grand Prix de Bahreïn dimanche. Après avoir accusé Esteban Ocon d'avoir effectué une faute lors du 45e des 56 tours de la première course de l'exercice 2021, l'Allemand a fait son mea culpa. "Je pensais qu'Esteban allait rester sur sa ligne à droite, mais quand il a choisi de se déporter sur la gauche, j'ai bloqué mes freins et l'ai heurté. C'est certainement de ma faute", a-t-il déclaré à Canal+.

Le pilote Aston Martin a également demandé pardon à son équipe. "Je suis évidemment désolé de cette accumulation de fautes. Pour être positif je me dis que je ne peux que faire mieux et progresser après ce résultat. Je continue d'apprendre avec ma nouvelle voiture et ma nouvelle écurie, a-t-il indiqué. Il y a encore pas mal de boulot devant moi." Sebastian Vettel devra en effet se ressaisir lors du GP d'Émilie-Romagne le 18 avril. Le douzième de l'édition 2020 est déjà sous pression.

