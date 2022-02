Ferrari est la seule équipe qui a participé à toutes les éditions du championnat du monde de F1" depuis 1950, a rappelé lors de la présentation John Elkann, président de la Scuderia "et il est temps maintenant de retrouver le chemin de la victoire". Les premières images de la Ferrari version 2022 avaient fuité ces dernières heures. Mais ce jeudi, la Scuderia a officiellement présenté sa toute nouvelle F1-75 dont le nom rend hommage au 75e anniversaire du constructeur italien. La monoplace, qui sera pilotée par Charles Leclerc et Carlos Sainz, a dû se conformer à la nouvelle réglementation de 2022 qui devrait permettre de faciliter les dépassements en course et donc d'offrir encore plus de spectacle. "" depuis 1950, a rappelé lors de la présentation John Elkann, président de la Scuderia "".

Ad

Sainz aime son côté "radical"

Saison 2022 Après le chaos d'Abu Dhabi, Masi écarté de la direction de course IL Y A 2 HEURES

On retrouve le traditionnel coloris rouge sur la monoplace avec quelques tons en noir sur les ailerons. "Nous avons voulu être différents, agressifs. Nous avons beaucoup travaillé le refroidissement du moteur cet hiver et même toute l'année dernière", a affirmé ce jeudi Mattia Binotto, le patron de Ferrari, lors de la présentation de la monoplace de 2022. La F1-75 semble avoir fait l'unanimité auprès des pilotes. Son côté "radical" a notamment beaucoup plu à Carlos Sainz.

"Les attentes sont très fortes car nous sommes Ferrari et on attend toujours de nous que nous gagnions, a déclaré Charles Leclerc. Mais nous ne connaîtrons qu'une fois en piste" les qualités de la nouvelle monoplace, a-t-il rappelé.

"J’ai vu la Ferrari qui est une vraie merveille, très, très fine avec un museau un peu travaillé, a affirmé Jean Alesi, pilote de la Scuderia entre 1991 et 1995, au micro de Canal+. Donc, la voiture est déjà impressionnante, j’espère aussi qu’elle ira vite pour se joindre au duo qu’on a eu l’année dernière entre Mercedes et Red Bull." Respectivement cinquième et septième du dernier classement des pilotes, Carlos Sainz et Charles Leclerc tenteront d'accrocher au moins une victoire pour cette nouvelle saison. Et plus si affinités ?

"Sainz, c'est le petit miracle du Championnat"

Saison 2022 Menacé après le GP d'Abu Dhabi, Latifi a utilisé des gardes du corps HIER À 00:46