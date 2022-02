La voiture du dernier champion du monde de F1 pour la saison 2022 vient d'être révélée. Ce mercredi, l'écurie Red Bull a présenté la toute nouvelle RB18, qui aura la lourde tâche de succéder à la monoplace de Max Verstappen, sacré lors du dernier tour du GP d'Abu Dhabi en décembre dernier. Sur le côté visuel, très peu de changements sur les voitures pilotées par le Néerlandais et son coéquipier Sergio Perez. Les couleurs bleu, jaune et rouge sont toujours à l'honneur, tout comme le taureau à l'arrière de la monoplace.

Chaque équipe repart d'une feuille blanche

Sur la voiture Red Bull RB 18, on retrouve Oracle, le nouveau sponsor titre de l'écurie autrichienne, sur la partie latérale. Un deal qui devrait rapporter près de 437 millions d'euros à Red Bull. Max Verstappen et Sergio Perez pourront conduire leur nouvelle monoplace lors des tests à Barcelone (du 23 au 25 février) et à Bahreïn (du 10 au 12 mars), qui accueillera le premier Grand Prix de la saison le 20 mars sur le circuit de Sakhir.

Avec les nouvelles réglementations, il faut s'habituer à la voiture et cela va être la plus grande adaptation

"C'est une nouvelle philosophie, chaque équipe repart d'une feuille blanche", a soutenu Christian Horner, team manager de l'écurie, ajoutant que "chacun des composants est nouveau" sur ce "prototype qui évolue constamment". "Il y a beaucoup d'inconnues sur la voiture, je suis curieux de voir comment elle se comporte en piste, a expliqué Verstappen, tout en précisant qu'il ne ressentait pas de pression supplémentaire. Je continue de faire ce que je fais tout le temps, il n'y a aucune raison de changer. Avec les nouvelles réglementations, il faut s'habituer à la voiture et cela va être la plus grande adaptation, mais le reste est assez simple".

Si 2021 a été une superbe bagarre, nous avons vu les monoplaces avoir du mal à se suivre en course. La réglementation 2022 réglera ce problème et créera l'opportunité de luttes plus serrées et roue contre roue", (Avec AFP) La Red Bull RB18 a dû se plier aux nouveaux règlements mis en place à partir de la saison 2022. Ces changements ont été opérés pour favoriser les dépassements. "", a notamment précisé Ross Brawn, le patron sportif de la Formule 1, en juillet dernier . Honda a officiellement quitté la F1, mais Red Bull, comme son écurie soeur AlphaTauri, continueront d'utiliser la technologie des moteurs japonais en 2022.

