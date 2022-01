J’ai pris plaisir à faire partie de l’équipe dirigeante de Renault puis Alpine F1 Team et à travailler avec des personnes aussi talentueuses qu'investies", a d'abord déclaré l'ingénieur franco-polonais dans un communiqué. L'année 2022 débute avec un départ majeur chez Alpine. Son directeur exécutif, Marcin Budkowski, qui était en poste depuis 2018, quitte l'écurie française avec effet immédiat. Sous sa coupe, Alpine (ex-Renault F1) a décroché cinq podiums et notamment une victoire, celle d' Esteban Ocon en Hongrie la saison passée. "", a d'abord déclaré l'ingénieur franco-polonais dans un communiqué.

"Je vais suivre avec attention les progrès de l’équipe lors des prochaines saisons", a-t-il renchéri. "Je tiens à remercier Marcin Budkowski pour son engagement et sa contribution aux résultats de l’équipe durant ces quatre dernières années. L'équipe est entièrement concentrée sur la préparation de la voiture pour la première course à Bahreïn et sur l'amélioration de la performance", a indiqué Laurent Rossi, le PDG d'Alpine.

Szafnauer pressenti chez Alpine

Qui remplacera Marcin Budkowski à terme chez Alpine ? Le 5 janvier dernier, Otmar Szafnauer a quitté la direction générale d'Aston Martin. Selon le magazine français spécialisé AutoHebdo, l'Américain pourrait rebondir du côté de l'écurie française.

