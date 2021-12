Atteint par la limite d'âge, Jean Todt laissera son siège de président de la Fédération internationale de l'automobile le 17 décembre. Après une belle carrière de copilote en rallye, de manager à succès chez Peugeot Sport en WRC puis en Endurance, et enfin de directeur de la Gestion sportive de la Scuderia Ferrari à partir de 1993 jusqu'à celle d'administrateur délégué de la marque en Formule 1 début 2008, le Français avait embrayé en 2009 sur trois mandats à la tête de l'institution de la place de la Concorde, à Paris.

Malgré cette carrière bien remplie, le Français âgé de 75 ans n'a pas l'intention de raccrocher. La presse italienne lui avait prêté mardi l'envie d'effectuer assez vite son retour dans le paddock pour le compte de la Scuderia, et ce n'était pas juste une rumeur.

Vendredi à Abu Dhabi, où se tient la course décisive pour l'attribution du titre entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), le dirigeant a confirmé qu'il réfléchissait à s'impliquer pour l'écurie qu'il a menée de 1993 à 2007 à 12 titres mondiaux - 7 Constructeurs et 6 Pilotes - du temps de sa collaboration avec Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et le technicien Ross Brawn.

"C'est toujours la beauté de l'incertitude, a-t-il confié à Canal+. Peut-être que je serai amené à faire autre chose, en plus de tout ça. Pas d'une manière permanente, mais donner une partie de mon temps sous réserve que ce soit quelque chose où je me sente capable de pouvoir faire une certaine différence, et puis qui m'apporte aussi à moi aussi quelque chose. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Comme on dit 'time will tell'."

Binotto favorable à son retour

Dans ces propos, on comprend que Jean Todt aurait d'ores et déjà exclu de revenir dans un rôle à plein temps à Maranello, et qu'un poste de conseiller, comme le fut en son temps Niki Lauda chez Mercedes, lui permettrait d'améliorer la compétitivité de l'écurie et participer aux décisions importantes.

Mattia Binotto, patron opérationnel de la Scuderia sur les circuits et à l'usine, en plus de guider les choix techniques du Bureau d'étude, ne serait pas contre un tel renfort. Il a expliqué pourquoi ce serait même naturel pour lui de travailler avec "Monsieur Todt" comme il l'a appelé. "J'ai travaillé beaucoup avec lui dans le passé (de 1995 à 2008), ç'a été mon chef, a déclaré l'Italo-suisse pour Canal+. C'est une personne que je respecte beaucoup. J'ai eu l'honneur de travailler, avec laquelle j'ai appris beaucoup. Il a même démontré avec la FIA avoir fait un sacré boulot ces dernières années. En tant qu'écurie, on a toujours envie de s'améliorer. Si quelqu'un peut apporter de l'expérience, et même pas seulement que de l'expérience mais du talent, des capacités, de mon côté je ne peux qu'être content."

La Scuderia Ferrari n'a plus obtenu de titre mondial depuis 2008 et elle a enregistré l'an dernier son plus mauvais classement au Championnat du monde des Constructeurs (10e) depuis 1980. Cependant, il ne lui manque que 6 points pour valider son retour dans le top 3.

