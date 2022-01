Déjà 15 ans qu'un pilote Ferrari n'a plus remporté le titre mondial, une performance signée Kimi Räikkönen. Déjà 15 ans que Jean Todt a quitté la Scuderia Ferrari, aussi. Alors, forcément, l'idée d'un retour était tentante. Le Français atteint la limite d'âge dans l'exercice de ses fonctions à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile et remplacé par l'Emirati Mohammed Ben Sulayem le 17 décembre dernier, John Elkann l'avait contacté pour savoir s'il était prêt à replonger.

Le président du groupe Fiat Chrysler Automobiles, actionnaire majoritaire de la marque italienne, avait évoqué auprès de l'ancien directeur de l'écurie un rôle de consultant. Sans proposition concrète, l'Auvergnat était resté prudent sur la question de son retour, alors que Mattia Binotto, l'actuel directeur d'équipe de la Scuderia qui aime concentrer les pouvoirs, s'était déclaré disposé à retravailler avec lui.

Todt ne voulait pas s'engager à plein temps

Avant le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi, le Français avait confié qu'il ne s'engagerait pas de façon permanente. Et prévenu ensuite que cette fonction ne devrait l'occuper "plus d'un tiers de son temps". Parce qu' "à 75 ans, on ne peut plus être impulsif", avait-il à Paris Match. "Je suis investi auprès de l'Institut du cerveau (ICM), que j'ai créé avec le Pr Saillant, et de la SUU Foundation, l'association en l'honneur d'Aung San Suu Kyi, que ma femme Michelle (Yeoh, actrice de cinéma) soutient."

John Elkann attendait-il en engagement à plein temps, alors que la Scuderia aborde un virage décisif, qui dira cette année si elle est capable de jouer à nouveau les premiers rôles, avec Red Bull et Mercedes ? Y a-t-il eu des manœuvres en interne pour le convaincre de se passer des services du Français ? Une chose est sûre, on ne le voyait pas se contenter d'observer, conseiller, sans avoir un minimum de pouvoir décisionnel.

