C’était dans l’air du temps depuis un moment car il ne faisait pas fait mystère de ses interrogations sur son avenir. A travers un communiqué de son équipe, Aston Martin F1 Team, Sebastian Vettel est allé au bout de sa réflexion, avec sa famille, et a annoncé jeudi sa retraite des circuits de Formule 1 à la fin de la saison 2022, à seulement 35 ans.

Ad

Regardez le GP de Speedway samedi en direct sur Eurosport

Saison 2022 Vettel en bout de course mais pas à court de causes 15/07/2022 À 07:23

Avec un CV de quatre titres mondiaux, 53 victoires et 57 pole positions, le natif d’Heppenheim a certainement le sentiment du devoir accompli et, surtout, d’avoir fait le tour de la question dans son sport depuis ses débuts en Grands Prix en 2007, après avoir couru pour BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, et enfin Aston Martin.

"J'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de gens fantastiques en Formule 1 pendant 15 ans, il y en a trop à mentionner et à remercier, explique-t-il. Ces deux dernières années, j'ai piloté pour Aston Martin, et si nos résultats n’ont pas été aussi bons qu’espéré, il est clair pour moi que tout est en place dans l'équipe pour qu'elle courre au plus haut niveau dans les années à venir."

"Je veux passer plus de temps avec ma famille"

"J'ai vraiment aimé travailler avec un groupe de personnes aussi formidables, poursuit-il. Tout le monde – Lawrence [Stroll], Lance [Stroll], Martin [Withmarsh], Mike [Krack], les cadres supérieurs, les ingénieurs, les mécaniciens et le reste de l'équipe - est ambitieux, capable, expert, engagé et amical, et je leur souhaite leur meilleur. J'espère que le travail que j'ai fait l'an dernier et que je continue à faire cette année sera utile au développement d'une équipe qui gagnera à l'avenir, et je travaillerai aussi dur que possible d'ici la fin de l'année avec cet objectif en tête, donnant comme toujours mon meilleur dans les 10 dernières courses."

Et d'en dire un peu plus sur la suite, qui le verra marquer une pause. "La décision de prendre ma retraite a été difficile et j'y ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, confie-t-il. A la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair qu'en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci - à tout le monde - et notamment aux fans, sans le soutien passionné desquels la Formule 1 ne pourrait pas exister."

Aston Martin voulait le garder

"Je tiens à remercier Sebastian du fond du cœur pour l'excellent travail qu'il a accompli pour l'équipe Aston Martin au cours de la dernière année et demie, déclare Lawrence Stroll, le président exécutif de l’écurie. Nous lui avons clairement fait comprendre que nous voulions qu'il continue avec nous l'année prochaine, mais au final, il a fait ce qu'il pensait être juste pour lui et sa famille, et bien sûr nous respectons cela."

"Il a fait des courses fantastiques pour nous et, dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été extrêmement précieuses, ajoute l'homme d'affaire canadien. Il est l'un des plus grands de tous les temps de la Formule 1, et ce fut un privilège d'avoir pu travailler avec lui. Il continuera à courir pour nous jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 inclus, qui sera sa 300e participation au Grand Prix. Nous lui offrirons un adieu fabuleux. Lorsque nous deviendrons pleinement compétitifs - et nous le deviendrons - l'un des architectes de ce futur succès sera Sebastian."

Un déclin amorcé en 2020

Pur produit de la filière Red Bull, Sebastian Vettel a couru son premier Grand Prix en 2007 aux Etats-Unis d’Amérique, en remplacement de Robert Kubica, blessé, avant de révéler son talent chez Toro Rosso, en offrant notamment à la petite équipe italienne sa première pole position et son premier succès au Grand Prix d'Italie, en 2008. Promu dans l’écurie principale Red Bull en 2009, il a réitéré son exploit au Grand Prix de Chine en 2009, avant d’aligner quatre titres Pilotes de 2010 à 2013, des années également conclus par les sacres de l’écurie autrichienne chez les constructeurs.

Après une entrée difficile dans l’ère turbo hybride en 2014, il a tenté de relancer sa carrière chez Ferrari, sans obtenir ce cinquième titre qui aurait donné à sa carrière un relief si particulier. Mis en ballottage par le jeune Charles Leclerc en 2019 en 2020, il s’est lancé un dernier défi : faire d’Aston Martin un top team. Un pari manqué au regard de sa saison 2021, soldée par une douzième place au championnat du monde (43 points), juste devant son coéquipier Lance Stroll, et sa première moitié de campagne 2022, récompensée par seulement 15 points. Le signe d'un déclin évident.

Saison 2022 Masi quitte officiellement la FIA 12/07/2022 À 13:18