Il était difficile d'imaginer une autre issue. Alors qu'il cristallisait les critiques depuis le dénouement du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a consacré Max Verstappen, Michael Masi a officiellement été écarté du poste de directeur de course. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en a également profité pour annoncer une restructuration du pouvoir décisionnaire qui, désormais, ne reposera plus sur un seul homme.

Cette saison, le poste sera occupé par Eduardo Frietas et Niels Wittich, en alternance, alors que Herbie Blash aura un rôle de consultant permanent. Le patron du sport automobile a par ailleurs précisé que les échanges radio entre les écuries et la direction de course ne seront plus diffusés à la télévision et il sera désormais interdit aux dirigeants de poser des questions "intrusives" et susceptibles d'interférer dans les décisions.

Rappelons qu'à Abu Dhabi, Masi avait choisi de relancer, dans le dernier tour, une course alors neutralisée derrière une voiture de sécurité. Cela avait offert au Néerlandais (Red Bull) l'occasion de doubler Lewis Hamilton (Mercedes) pour s'offrir son premier titre de champion du monde. Celui-ci avait vertement dénoncé cette décision.

