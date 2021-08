Fin d'un suspense qui n'en était pas un. Soutenu par Red Bull Racing depuis son arrivée cette saison, encensé par son coéquipier Max Verstappen, Sergio Pérez a resigné pour une saison supplémentaire avec l'écurie de Milton Keynes, vendredi en marge du Grand Prix de Belgique disputé à Spa-Francorchamps.

On ne change pas une équipe qui gagne et en 2022, le Mexicain de 31 ans, vainqueur avec Racing Point l'an dernier à Sakir et avec RBR cette année à Bakou, sera encore le fidèle lieutenant du Néerlandais, pour la première fois en lice cette saison pour le titre mondial. Actuellement classé cinquième du championnat du monde Pilotes avec 104 points, à quatre longueurs de Valtteri Bottas (Mercedes) et à neuf unités de Lando Norris (McLaren), le natif de Guadalajara répond aux attentes de ses employeurs qui cherchaient un pilote capable de viser régulièrement des podiums er d'apporter les points pour jouer le titre chez les constructeurs.

"Auteur de quatre top 5 lors de ses cinq premières courses, 'Checo' a été rapide pour démontrer sa vitesse de pilote expérimenté et sa régularité pour marquer des points avant de signer sa première victoire pour l'équipe à la sixième course, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, a précisé l'écurie autrichienne basée en Angleterre. 'Checo' a continué et continue de jouer un rôle clé dans la bataille serrée pour le titre Constructeurs."

"Avec Max [Verstappen] déjà engagé avec Red Bull jusqu'à la fin de 2023, le Team aligne un binôme crucial à l'aube d'une nouvelle ère en Formule 1", ajoute RBR, en référence au grand virage des monoplaces à effet de sol que le règlement va prendre l'an prochain.

"'Checo' est un membre du Team hautement considéré et son expérience et sa vitesse en course sont inestimables étant donné que nous nous battons pour le titre Constructeurs, a commenté Christian Horner, directeur d'équipe et PDG de Red Bull Racing. Son intégration dans un plus grand team (ndlr : que Racing Point, rebaptisé Aston Martin) s'est faite sans heurts et nous avons été impressionnés par ses performances lors de la première moitié de la saison, qui a démontré de quoi il est capable dans notre voiture."

"L'an prochain, nous entrerons dans une nouvelle ère de la Formule 1 avec un nouveau règlement et de nouvelles voiture, et avec plus de 200 courses au compteur et une décennie d'expérience, 'Checo' jouera un rôle intégral en aidant le team à naviguer dans cette transition pour maximiser la RB18", a ajouté le manager anglais, époux de l'ex-Spice girl, Geri Halliwell.

