Fernando Alonso a soufflé ses 40 bougies le 29 juillet dernier mais n'est pas encore prêt à raccrocher. Ce jeudi, Alpine F1 a annoncé la présence du double champion du monde (2005 et 2006) sur la grille en 2022 aux côtés d' Esteban Ocon, qui a prolongé pour trois saisons le mois dernier. Actuellement onzième du classement pilotes avec 38 unités (ndlr : une de moins que son coéquipier), l'Espagnol est rentré dans les points huit fois cette saison sur onze Grands Prix disputés.

L'excellent travail d'équipe de Fernando et son savoir-faire en course seront des bases solides pour les progrès d'Alpine F1 Team, indique la marque française dans un communiqué à propos du récent quatrième lors du Son expérience sera essentielle dans le développement et l'optimisation du châssis pour relever le défi de la nouvelle réglementation de 2022, qui représente une opportunité significative pour notre écurie." , indique la marque française dans un communiqué à propos du récent quatrième lors du Grand Prix de Hongrie ."

Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d'année

"Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d'année", après deux ans hors de la F1, explique pour sa part le PDG d'Alpine, Laurent Rossi. Fernando Alonso s'est dit "vraiment heureux" de poursuivre l'aventure avec l'écurie française. "Je me suis senti chez moi dès mon arrivée ici. C'est un plaisir de travailler à nouveau avec certains esprits les plus brillants de notre sport à Enstone et Viry-Châtillon. La saison a été difficile pour tout le monde, mais nous avons progressé en équipe et le résultat en Hongrie est un bon exemple de cette progression", a conclu l'ancien pilote Renault, qui tentera de décrocher un podium d'ici la fin de la saison en cours.

