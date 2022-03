C'est Gene Haas, propriétaire-fondateur de l'écurie éponyme qui l'a annoncé lui-même à l'agence Associated Press : le Brésilien Pietro Fittipaldi roulera au volant de sa VF-22 en fin de semaine sur le circuit de Sakhir, dans les cadre des tests préparatoires organisés jeudi, vendredi et samedi, un peu plus d'une semaine avant le premier Grand Prix de la saison 2022, à Bahreïn.

L'écurie de Kannapolis basée à Banbury, en Angleterre, doit désigner son second titulaire pour la saison suite à sa rupture de contrat avec son pilote russe Nikita Mazepin, et son généreux sponsor Uralkali, en raison de la guerre menée par la Russie sur le territoire de l'Ukraine depuis le 24 février.

Pietro Fittipaldi, 25 ans, natif de Miami, est le réserviste de l'équipe et un choix naturel pour le poste, comme l'avait indiqué l'équipe. Il avait d'ailleurs remplacé au pied levé le Français Romain Grosjean à Sakhir suite au spectaculaire accident dont il était miraculeusement sorti vivant, lors du Grand Prix de Bahreïn 2021, puis à Abu Dhabi.

Néanmoins, rien n'apparaît définitif car le petit fis du champion du monde 1972 et 1974, Emerson Fittipaldi, n'a pas vraiment brillé dans les catégories menant à la Formule 1 et la question de qon potentiel se pose. Gene Haas ne s'en est pas caché : "Nous voulons évidement quelqu'un avec plus d'expérience, nous regardons qui est disponible", a soufflé l'entrepreneur étasunien. Si on se fie à la définition de "disponible", on parle de pilote qui n'ont pas encore de programme, comme Nico Hülkenberg, 179 Grands Prix au compteur et réserviste chez Aston Martin.

