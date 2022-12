Les frictions du dernier Grand Prix de Sao Paulo entre Fernando Alonso et Esteban Ocon ont rappelé à Laurent Rossi que gérer les égos restait un exercice de haute voltige. Et les exemples chez Red Bull, entre Max Verstappen et Sergio Pérez, et Aston Martin entre Lance Stroll et Sebastian Vettel, n'ont fait que le conforter dans ses convictions. C'est pourquoi il a jugé utile de prendre encore les devants dans la presse, samedi, en lançant à ses titulaires de la saison prochaine, Pierre Gasly et Esteban Ocon, un avertissement clair.

Ad

Saison 2023 Le Grand Prix de Chine toujours pas compatible avec les restrictions liées au Covid HIER À 11:27

"C'est du sport de haut niveau et, dans l'excitation du moment, il y aura des réactions, explique le directeur d'équipe des Bleus au quotidien L'Equipe. Si des problèmes arrivent, ce seront eux les perdants parce que tout le monde s'y attend et beaucoup pensent que ce sont de grands enfants. Là, ils peuvent montrer qu'ils se sont transformés en leaders matures."

Red Bull n'est pas un modèle

Et pour bien signifier qu'il n'avait de préférence ni pour l'un ni pour l'autre, mais seulement un penchant pour la performance et les résultats concrets, il ne désignera pas de n°1 ; du moins en début de saison.

Laurent Rossi (Alpine) au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 Crédit: Getty Images

"Il n'y aura aucune hiérarchie pour démarrer la saison, a-t-il précisé. Si une nette se dessine, on pourra décider d'en favoriser un sur l'apport d'innovations (ndlr : des nouvelles pièces) par exemple. Mais ils vont démarrer à égalité, sans statut particulier parce qu'ils sont incroyablement similaires et ensuite parce que ce n'est pas une dynamique très saine. Hormis chez Red Bull peut-être, ça n'existe pas nécessairement chez les autres écuries."

Arrivé chez Alpine en 2021 en tant que leader naturel, Fernando Alonso, qui pilotera pour Aston Martin en 2023, n'a jamais bénéficié d'un traitement de faveur évident de la part de l'écurie au A fléché vis-à-vis d'Esteban Ocon.

Saison 2023 Départ de Latifi, arrivées de Sargeant et Piastri : la fin des pilotes payants ? 29/11/2022 À 22:18