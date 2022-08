Entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, c'est un derby. L'un est né à Rouen le 7 février 1996, l'autre à 45 minutes plus au Sud, quelques mois plus tard. Les deux hommes se connaissent depuis toujours ou presque et ont même fait leurs premiers (vrais) tours de karting ensemble. Depuis, leurs chemins se sont entremêlés puis éloignés, et pourraient finir par se recroiser d'ici quelques semaines, si Alpine venait à s'entendre avec Red Bull pour sortir Gasly d'une écurie devenue trop petite pour son talent et ses ambitions.

Leur histoire prendrait alors un nouveau tournant, après des années d'indifférence qui, elles-mêmes, ont suivi une jeune amitié puis quelques fractures. Les deux pilotes se sont rencontrés au début des années 2000, à l'âge de sept ans. Ocon a débuté le karting très tôt. Gasly, lui, s'est d'abord essayé au football. "Un jour, je faisais du kart et lui jouait au foot, racontait l'actuel pilote Alpine à l'arrivée de son compatriote en F1. Mon père lui a dit : 'Pourquoi n'essaies-tu pas le karting d'Esteban ? Et après ça, il a arrêté le foot. Donc nous nous connaissons depuis le début".

Les deux garçons se côtoient alors de plus en plus régulièrement. Laurent, papa d'Ocon, a presque tout sacrifié pour aménager un camion lui permettant d'accompagner son unique fils un peu partout. Ancien champion de karting, Jean-Jacques Gasly est lui chef d'entreprise. Avec sa femme, Pascale, il s'arrange pour dégager du temps et de l'argent, après avoir aidé leurs quatre autres enfants à financer leurs études supérieures. C'est le temps de la débrouille : les parents de l'un aident ceux de l'autre pour effectuer certains trajets, échanger des moteurs ou transporter du matériel.

Le contexte a changé

Les jeunes Gasly et Ocon sont extrêmement doués. Leur talent les emmène rapidement dans le monde de la compétition, ultra-concurrentiel, et où chaque famille imagine déjà, avec plus ou moins de conviction, sa progéniture atteindre les élites du sport automobile. Ils s'affrontent au niveau régional, puis national, aux côtés d'Anthoine Hubert ou Charles Leclerc , avant les championnats d'Europe et la Coupe du monde où ils se frottent à Alexander Albon ou même le surclassé Max Verstappen.

Le niveau s'élève, les enjeux changent. En 2009, Gasly obtient le soutien de la Fédération Française du Sport Automobile et intègre un programme très sélect de jeunes pilotes. Il est envoyé au Mans pour se professionnaliser, apprendre rapidement l'anglais et prendre des cours de "media training". Ocon, lui, n'y est pas. Il confie alors son avenir à Gravity, une structure privée et officieusement concurrente, affiliée à Renault. "La Fédération ne m'a jamais soutenu, malheureusement, confiait le cadet à l'AFP en 2018. Alors que j'ai toujours travaillé dur quand j'allais en équipe de France."

Le contexte et l'environnement sont désormais complètement différents puisqu'à leur niveau, les saisons de karting coûtent déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les personnalités s'affirment, les egos gonflent, les roues frottent et les carénages aussi. En 2010, les deux rivaux se retrouvent à Braga, au Portugal, dans le cadre de la Coupe du monde KF3.

Tout ce que je vois maintenant, c'est qu'on se respecte sur la piste

Vient l'une des épreuves de qualification. "Esteban a littéralement coupé la piste, traversé le gazon et m'a percuté, racontait Gasly dans le podcast de la F1, Beyond the Grid, en 2018. J'allais partir troisième et il n'a pas vraiment aimé ça. Il m'a envoyé en tête-à-queue." Cet épisode n'est ni le premier ni le dernier de la rivalité entre les deux promesses tricolores mais il marque une césure.

"Beaucoup de choses se sont passées, que je n'ai pas vraiment appréciées, ajoutait le Rouennais. Je respecte les gens qui me respectent mais si un jour on ne me respecte plus, je ne respecte plus la personne non plus. J'ai été déçu plus d'une fois, j'ai attendu des excuses qui ne sont pas venues."

Ocon, lui, n'a jamais été prolixe au moment d'évoquer les dessous du conflit. "Pierre aime bien s'exprimer dans la presse, ajoutait le protégé d'Alpine auprès de l'AFP. Je préfère garder les choses privées. Tout ce que je vois maintenant, c'est qu'on se respecte sur la piste." Certains messages radios lâchés en course lors de moments chauds impliquant les deux pilotes laissent encore poindre un peu d'amertume. En dehors, règne plutôt une forme d'indifférence. Ils se saluent, s'échangent quelques mots, parfois quelques sourires. Et c'est tout.

Gasly et Ocon, trajectoires similaires

Le temps a fini par jouer son rôle et l'un et l'autre ont appris à tirer le meilleur de leur antagonisme. "Au final, je pense que ce qui nous est arrivé est positif parce que ça nous a motivés encore plus pour battre l'autre, analysait Gasly. C'est marrant de voir que nous sommes tous les deux en F1 vu d'où nous sommes partis, sans beaucoup d'argent."

Ce n'est donc certainement pas un hasard si leurs trajectoires ont rencontré tant de points communs, dans la difficulté - une année sabbatique pour Ocon, une rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso pour Gasly - comme dans le succès, avec une victoire mémorable chacun, à Monza et Budapest, à quelques mois d'intervalle.

Après ces deux moments marquants pour le sport automobile français, l'un et l'autre avaient préféré se féliciter en privé plutôt qu'en public. Désormais, tout tend à les réunir au sein de la même écurie, même si Ocon appuierait la candidature de Mick Schumacher , l'un de ses très bons amis dans le paddock. Mais pour la Normandie et la France, un derby en F1 aurait quand même de la gueule.

