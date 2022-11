Günther Steiner lui avait fait une offre au nom de Haas pour courir l'an prochain, il avait aussi été approché par Mercedes pour intégrer l'équipe comme réserviste, Daniel Ricciardo a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Formule 1 à l'ombre des projecteurs dans l'écurie Red Bull.

Vendredi à Abu Dhabi, Helmut Marko, conseiller sportif de l'écurie autrichienne, a mis fin au suspense en indique à la branche allemande su diffuseur Sky : "Ricciardo sera notre troisième pilote. Nous avons tellement de sponsors, nous devons faire beaucoup de runs de démonstration à effectuer et de choses comme ça, il est donc l'un des plus compétents et le mieux habillé pour ça", a plaisanté l'Autrichien de 78 ans.

Bien sûr, le natif de Perth, remercié par McLaren, aura sûrement aussi des séances au simulateur à faire pour aider l'équipe les week-ends de Grands Prix, et d'autres travaux permettant d'apporter l'expérience de ses 232 courses et surtout 8 victoires et 3 pole positions signées avec Red Bull Racing de 2014 à 2018.

