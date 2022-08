Le cyclone du début de semaine n'a rien perdu de sa force. Lundi, Aston Martin surprenait son monde en annonçant le remplacement de Sebastian Vettel par Fernando Alonso dès 2023. Elle prenait aussi de cours Alpine qui, tentant de ne pas perdre la face, avait officialisé la promotion d'Oscar Piastri, prodige issu de son académie . Mais, quelques minutes plus tard, le champion de F2 et de F3 assurait pourtant sur les réseaux sociaux qu'il ne piloterait pas pour l'écurie française la saison prochaine.

*Cette émission a été enregistrée avant le démenti d'Oscar Piastri

Le "Honey Badger" et McLaren sont contractuellement liés jusqu'à la fin de la saison 2023. Ce qui signifie que les deux camps devront trouver un accord amiable dans les prochaines semaines pour mettre fin à leur collaboration plus tôt que prévu. Et d'après les informations de nos confrères de Motorsport.com , l'écurie a d'ores et déjà fait savoir à Ricciardo son désir de le remplacer par Oscar Piastri en 2023.