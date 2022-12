Seize ans après Jean Todt, un autre Français prend les rênes de la Scuderia Ferrari. Comme les rumeurs l'indiquaient depuis plusieurs semaines, Frédéric Vasseur va bien en devenir le Team Principal et Manager général, et ce à partir du 9 janvier prochain, a indiqué la firme au cheval cabré dans un communiqué mardi. Par la même occasion, l'intéressé mettra à la fin de l'année un terme à ses fonctions chez Alfa Romeo, écurie qu'il dirigeait depuis six ans et qu'il avait amenée en 2022 à la 6e place du classement des constructeurs au championnat du monde de Formule 1.

"Je suis sincèrement enchanté et honoré de devenir Team Principal de la Scuderia Ferrari. En tant que passionné de sports mécaniques depuis toujours, Ferrari a toujours incarné le sommet du monde de la course automobile pour moi. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pleine de talent et sincèrement passionnée de Maranello pour honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et obtenir les résultats attendus par nos Tifosi dans le monde entier", a commenté Frédéric Vasseur de son côté.

Un objectif simple : replacer Ferrari au sommet

insatisfait" de la deuxième place de Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes, il est vrai largement dominé par Red Bull et Max Verstappen. Si elle a mis du temps à se concrétiser, son arrivée chez Ferrari était pressentie depuis plusieurs semaines. Elle s'est notamment précisée avec l'annonce officielle du départ de Mattia Binotto voici une quinzaine de jours . Ce dernier avait payé la saison contrastée de son écurie, indéniablement dotée d'une monoplace rapide mais dont la fiabilité et les choix stratégiques ont posé question. Le patron de la Scuderia, Benedetto Vigna, s'était notamment déclaré "" de la deuxième place de Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes, il est vrai largement dominé par Red Bull et Max Verstappen.

Pour l'ex-patron d'Alfa Romeo, l'objectif est donc clair en 2023 : lutter réellement jusqu'au bout pour le titre mondial. La consécration suprême échappe ainsi à la Scuderia depuis quinze ans et le couronnement de Kimi Räilkkönen. Une éternité pour une écurie si prestigieuse. Jean Todt en était alors encore le manager.

