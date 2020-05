Silverstone, Prost-Senna, Ferrari... : décennie par décennie, les histoires qui ont marqué la F1

FORMULE 1 - Ce mercredi, le championnat du monde de F1 fête ses 70 ans. Pour l'occasion, nos journalistes reviennent, tout au long de la semaine, sur les faits qui ont marqué chaque décennie.

Les années 1950 : Silverstone, base de la Royal Air Force devenue terrain de jeu d'après-guerre

Tout part de là. Le 13 mai 1950 est disputée la première course du championnat du monde de Formule 1. Où ? Sur une ancienne base militaire de la Royal Air Force. Cinq ans après la fin de la guerre, le monde réapprend à se divertir. On ne le sait pas encore mais le premier terrain de jeu, Silverstone, va devenir un mythe.

Les années 1960 : Clark, Hill, Stewart... quand les élégants britanniques font la guerre à Ferrari

La F1 est maintenant bien installée. Elle se développe. On ne fait plus la course avec des bolides produits avant la guerre. Enzo Ferrari et son écurie ont marqué la première décennie mais désormais, les Italiens ont une concurrence encore plus féroce. Le spectacle prend une autre dimension. Ceux qui le produisent aussi : Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart... les premières stars de ce sport sont là.

Les années 1970 : Entre une course à la mort et un retour des enfers, la prise de conscience

Stewart, encore lui : le Britannique va devenir triple champion du monde dans les années 1970 mais au-delà des titres, il s'apprête à remuer les consciences. En course, l'Ecossais a perdu des amis, il a lui-même subi un grave accident en 1966, et va être l'un des premiers à soulever la question de la mort sur les circuits. Insulté et menacé pour ce combat, il n'abandonnera jamais. Et finira par être entendu. Notamment après l'un des retours les plus insensés de l'Histoire du sport : celui de Niki Lauda.

Les années 1980 : Prost-Senna, Senna-Prost... un duel qui dépasse le cadre de la F1

Les années 1990 : Ratzenberger, Senna... A Imola, un week-end noir qui va scinder l'Histoire de la F1

Les années 2000 : Schumacher, Todt, Brawn, l'époustouflante domination de l'armée rouge

Les années 2010 : Ecologie, marketing, coûts... La F1 face aux défis de l'ère moderne

