SAISON 2020 - Au lendemain de l'annonce de la séparation entre la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel, la presse italienne revient sur les raisons qui ont poussé à cette solution extrême. Du côté de l'Espagne, on attend désormais l'officialisation de l'arrivée de Carlos Sainz Jr. du côté de la Rossa.

Si ce divorce n'est pas vraiment surprise, son timing, lui, l'est un peu plus. Mardi matin, sur les coups de 9h, la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel ont confirmé leur séparation à l'issue de cette saison 2020, toujours suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Une annonce qui se retrouve forcément en première page des médias italiens ce mecredi. Pas vraiment surpris, ils reviennent sur les raisons de la séparation.

"Il n'a pas accepté une prolongation de contrat de seulement un an", annonce le quotidien AS, qui confirme la possibilité d'une retraite pour le quadruple champion du monde. Pour la Gazzetta dello Sport, qui titre avec un emblématique "Ciao Vettel", le pilote allemand s'est opposé à la baisse de son salaire. "Et c'est ainsi que John Elkann a opté pour un divorce", écrit le média transalpin.

"L'élu de Ferrari"

Du côté de Tuttosport, on revient plus sur les derniers résultats de la saison dernière pour expliquer ce départ : "Foudroyé par Charles Leclerc", titre ainsi le quotidien piémontais, sans pitié pour le futur-ex pilote de la Scuderia. Pour remplacer Sebastian Vettel, les médias transalpins sont en tout cas unanimes : ce sera Carlos Sainz Jr. Au grand bonheur de leurs homologues espagnols.

"L'élu de Ferrari", peut-on lire en Une de Marca, où l'on voit l'actuel pilote de McLaren arborer la combinaison rossa de Ferrari. Le quotidien madrilène, toujours habile en montage, parle d'une annonce "imminente". "Sainz en pole pour Ferrari", titre de son côté AS, parlant d'un accord qui sera ficelé dans les prochains jours. A l'opposé du "Ciao Vettel", le quotidien Mundo Deportivo donne quant à lui la bienvenue au fils du champion du monde de rallye chez Ferrari : "Hola Sainz" (Bonjour Sainz, NDLR).

