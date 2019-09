La justice belge a ouvert une enquête pour "homicide involontaire à charge de X" après le décès accidentel du pilote français Anthoine Hubert, samedi lors d'une course de Formule 2 sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est ce qu'a indiqué lundi le procureur de Verviers. Selon le procureur, Gilles de Villers Grand Champs, plusieurs experts ont été désignés, notamment un expert automobile, afin d'éclairer la justice sur une éventuelle négligence.

Audition de témoins

"Pour l'instant, aucun élément ne laisse penser qu'il y ait eu négligence, mais ce sera aux experts de le déterminer, a déclaré à l'AFP M. de Villers Grand Champs. A partir du moment où il y a une personne décédée et que la police sur place a dressé un procès-verbal, il était nécessaire, au niveau du parquet compétent, de procéder à une analyse objective de ce qui s'est passé", a ajouté le magistrat, évoquant "un travail d'expertise".

Le portrait d'Anthoine Hubert sur le circuit de Spa-Francorchamps, où le pilote français a trouvé la mort, le 31 août 2019.Getty Images

Le magistrat qui était de permanence au parquet samedi a également demandé l'audition d'éventuels témoins de l'accident ainsi que des commissaires de course, a souligné le procureur sans pouvoir préciser si ces auditions avaient déjà eu lieu lundi matin. Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a été tué samedi à Spa dans un accident lors d'une course de Formule 2 disputée en marge du Grand Prix de F1, endeuillant le sport mécanique.

Correa n'a pas encore pu être interrogé

Il a été impliqué au début du 2e tour de la course dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa, le Français Giuliano Alesi et le Japonais Marino Sato. Hubert est mort des suites de ses blessures tandis que Correa a été emmené à l'hôpital victime de fractures aux jambes. Ce dernier a été opéré avec succcès mais il n'a pas encore pu être interrogé, selon le procureur. Sato et Alesi, fils de l'ancien pilote de F1 Jean Alesi, sont eux indemnes.

Anthoine HubertGetty Images

L'accident a eu lieu dans l'une des parties les plus rapides du circuit belge, le Raidillon, où la piste remonte brusquement après une descente. La F2 est le dernier échelon des formules de promotion en sport automobile avant la F1. Hubert occupait avant les courses de Spa la 8e place au championnat après 16 épreuves. Il avait notamment remporté cette année deux courses, l'une à Monaco en mai et l'autre au Castellet (France) en juin, toutes deux disputées en marge des GP de F1.