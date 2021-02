Le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) a aisément remporté depuis la pole position le premier ePrix de la saison de Formule E, sa première victoire dans le championnat de monoplaces électriques, à Diriyah (Arabie Saoudite) vendredi. Mercedes entame donc sa deuxième saison dans la catégorie en asseyant sa position parmi les favoris, après avoir terminé la précédente avec une première victoire, la troisième place chez les constructeurs et la deuxième chez les pilotes avec l'équipier de De Vries, le Belge Stoffel Vandoorne. Le vainqueur du jour a mené de bout en bout, après avoir déjà dominé les deux séances d'essais libres jeudi en début de soirée et vendredi en début d'après-midi.

Champion de Formule 2 en 2019, De Vries (26 ans) a commencé en Formule E avec les Flèches d'argent lors de la saison 2019-2020 et signé son premier podium (2e) lors de la dernière course de cet exercice à Berlin (Allemagne) en juin. Le Suisse Edoardo Mortara (Venturi, l'écurie cliente de Mercedes) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), pointés à 4 secondes, complètent le podium.

Pour l'écurie sino-française DS Techeetah, championne en titre des pilotes et des constructeurs, la partie a été rendue compliquée par un ordre de passage défavorable au début des qualifications. Le champion portugais Antonio Félix da Costa, 18e sur la grille, et son équipier français Jean-Eric Vergne (sacré en 2017-2018 et 2018-2019), 19e, sont remontés aux 11e et 15e places respectivement.