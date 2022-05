Eduardo Mortara renoue avec le succès cette saison. Un peu moins de quatre mois après son succès à Diriyah en Arabie Saoudite, le Suisse de l'écurie Venturi a ajouté une deuxième victoire à son compteur lors de cette saison 2021-2022 lors de la première course du ePrix de Berlin, samedi. C'est la quatrième fois que l'Helvète s'impose en Formule E.

Parti en pole position sur le circuit de l'ancien aéroport de Tempelhof, Mortara a fait la course en tête du départ jusqu'à l'arrivée, grâce à une parfaite gestion des "modes attaque". Il a devancé le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), qui a fini à 1"782 et le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), 3e à 1"987, toujours leader du classement général.

Ad

ePrix de Berlin Juste devant Vergne et la meute : l'arrivée victorieuse de Mortara en vidéo IL Y A UNE HEURE

Vandoorne et Vergne vont encore s'expliquer dimanche

Au général justement, le pilote Mercedes, 96 points au compteur, ne compte plus que 3 points d'avance sur Vergne et 19 sur Mortara, 4e. Le dépassement de Vergne sur son rival direct pour le sacre à cinq minutes du terme de la course va peut-être compter en fin de saison.

Parti huitième sur la grille, Vandoorne avait pourtant réalisé une superbe course sur le tracé berlinois, alors que son écurie Mercedes avait annoncé la reprise de sa structure de Formule E par McLaren samedi matin

La seconde course du ePrix de Berlin aura lieu dimanche. L'occasion pour Vergne et Vandoorne de croiser à nouveau le fer.

Avec AFP

Formule E Formule E: Mortara s'impose à Berlin devant Vergne et Vandoorne qui conserve la tête du championnat IL Y A 2 HEURES