Formule E

ePrix de New York - Cassidy remporte la 1re course, Vergne seulement 18e

EPRIX DE NEW YORK - Nick Cassidy a remporté samedi la première course du week-end à New York. Le Néo-Zélandais a bénéficié d'un arrêt de la course à la suite d'un orage qui a perturbé la fin de course. Jean-Éric Vergne, pris dans un accident au premier tour, a pris la 18e place.

00:04:52, il y a 7 minutes