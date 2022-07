Formule E

Formula E - EPrix de New York - Sorties de piste et crashes en série lors de la Course 1

EPRIX DE NEW YORK - La pluie a créé beaucoup de difficultés aux pilotes, samedi lors de la Course 1, dans "Big Apple". Et l'aquaplanage a provoqué des sorties de piste et des crashes, heureusement sans blessures pour les pilotes.

00:01:07, il y a une heure