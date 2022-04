Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté la deuxième course du E-Prix de Rome dimanche et le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), deuxième, a pris la tête du championnat du monde des pilotes. Vergne, parti en pole position, est resté devant jusqu'à mi-course avant de perdre plusieurs places au petit jeu des "modes attaque", un dispositif qui facilite les dépassements. Mais il a su être patient et revenir aux avant-postes, sans pouvoir toutefois lutter avec Evans, impérial dans la ville éternelle ce week-end avec deux victoires en deux courses.

Le Français profite de l'abandon d'Edoardo Mortara (SUI, Venturi) après un accrochage avec Antonio-Felix Da Costa (DS-Techeetah) pour lui dérober la première place au championnat du monde des pilotes (60 points) après un week-end marqué par sa constance (quatrième samedi).

Vergne : "Il va nous falloir plus de rythme si on veut gagner le titre"

Le Néerlandais Robin Frijns (Envision) monte à la fois sur le podium de cette course (3e) et du championnat (2e, 58 points) devant le Belge Stoffel Vandoorne sur Mercedes (56 points). Le Belge Stoffel Vandoorne, cinquième de la course monte à la troisième place du classement, juste devant la star du week-end, Evans. La prochaine course aura lieu à Monaco le 30 avril avant un nouveau week-end à deux courses les 14 et 15 mai à Berlin.

