Une nouvelle ère s’ouvre pour la Formule E, le championnat devient Championnat du monde de l’ABB FIA. Cette nouvelle saison de Formule E débutera ce week-end, les 26 et 27 février avec deux premières étapes somptueuses sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO de Diriyah, en Arabie Saoudite. Coup d’envoi de la saison 2020-2021, l'ePrix de Diriyah sera ainsi le premier de l’histoire du Championnat du monde de la FIA à se dérouler en nocturne.

Parmi les principaux prétendants à la victoire finale, le Portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah), vainqueur en 2020 et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), sacré en 2018 et 2019 feront offices de grands favoris. Les anciens pilotes de Formule 1, Sébastien Buemi (Nissan e-dams) et Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula e Team) seront également attendus aux avants-postes.