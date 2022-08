Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) a été couronné dimanche champion du monde de Formule électrique 2022 après avoir terminé deuxième de la dernière course de la saison à Séoul.

Ad

Vandoorne, 30 ans, ancien pilote de Formule 1, a également permis à Mercedes de devenir champion du monde des constructeurs pour la 2e année consécutive. Mais le constructeur allemand va quitter la discipline la saison prochaine.

ePrix de New York Buemi s'impose à Brooklyn, Vergne pas encore sacré 13/07/2019 À 21:49

La dernière course du championnat a été remportée dimanche par le Suisse Edoardo Mortara (Venturi). Il termine du coup 3e du championnat derrière Vandoorne et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), qui était le seul à pouvoir encore contester le titre au pilote belge avant cette dernière manche.

"C'est la meilleure des sensations. Cela a été une très belle saison et l'équipe a fait un travail formidable. Mitch et Edoardo m'ont poussé toute la saison mais tout s'est joué sur la régularité. Ils ont plus de victoires que moi mais j'ai plus de podiums", a déclaré Vandoorne à l'issue de la course.

Même s'il n'a remporté qu'une seule épreuve cette saison, à Monaco, Vandoorne s'est montré très régulier en parvenant à marquer des points lors de 15 des 16 courses et en montant sept fois sur le podium.

Grand Prix du Japon Vettel : "Est-ce que vous demandez à Verstappen s'il y réfléchit à deux fois avant de défendre ?" 07/10/2018 À 08:36