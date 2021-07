Avec une dotation totale s'élevant à un peu plus de 11,5 millions de dollars (9 millions d'euros), le gagnant du fameux Claret Jug gagnera 2,07 millions de dollars (1,742 million d'euros). Cela représente 100000 euros de plus que ce qu'avait remporté l'Irlandais Shane Lowry en 2019. "Nous avons augmenté le gain cette année et nous pensons qu'il représente pleinement la place de ce championnat dans le sport mondial", a expliqué le directeur général de Royal and Ancient Martin Slumbers.

"En tant que seul championnat majeur masculin disputé en dehors d'Amérique, l'Open britannique a un rôle mondial à jouer et nous sommes déterminés à attirer les meilleurs joueurs", précise-t-il. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, le British Open aura lieu du 11 au 18 juillet sur le parcours du Royal Saint-George, dans le sud-est de l'Angleterre. Trente deux mille spectateurs par jour pourront assister à l'événement.

