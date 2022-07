C’est un sujet qui agite le monde du golf ces dernières semaines : le circuit LIV, lancé en juin dernier et financé en grande partie par l’Arabie saoudite. On attendait ainsi que le sportif le plus connu de son sport s’exprime enfin sur ce sujet brulant. C’est désormais chose faite, en marge du début de l’Open britannique. Et on peut dire que Tiger Woods s’est vertement opposé au circuit dissident.

En conférence de presse, et après avoir balayé son actualité personnelle , le champion américain de 46 ans a répondu à une question concernant la création de ce circuit et la participation de quelques grands noms du golf.

"Le choix des joueurs d'aller sur le LIV, je ne peux pas le cautionner.Ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d'en arriver là où ils sont. Certains joueurs n'ont même pas de vécu sur le circuit (PGA). Ils sont allés directement du circuit amateur à cette organisation sans jamais avoir l'occasion de ressentir ce que c'est que de jouer sur le circuit ni dans les grands tournois. Et qui sait ce qu'il adviendra concernant les points de classement mondial, quelles sont les critères pour jouer les Majeurs ? Certains de ces joueurs risquent de ne jamais pouvoir jouer un Majeur, ne jamais avoir la chance de jouer à Saint Andrews, d'arpenter les fairways d'Augusta. Ca, pour moi, c’est incompréhensible" a réagi Tiger Woods.

Les joueurs dissidents exclus de la saison régulière du PGA Tour

Avant de poursuivre : "Ils sont payés très cher en avance pour jouer quelques tournois sur 54 trous (en trois jours au lieu de 72 trous en quatre tours sur le circuit classique, ndlr). Je peux comprendre que le circuit seniors soit en 54 trous, ils sont plus âgés et moins forts physiquement. Mais quand on est jeune, et certains de ces joueurs sont des gamins venant du golf amateur, le fait de jouer sur 72 trous fait partie de la difficulté du jeu."

Lancé à Londres en juin, ce circuit créé de toutes pièces et qui propose des dotations inédites sur le circuit mondial a déjà attiré quelques golfeurs de renom comme Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio García, Lee Westwood ou encore Ian Poulter. Pour avoir participé à ce fameux circuit, ces golfeurs ont été exclus des tournois de la saison régulière du circuit nord-américain (PGA Tour). En Ecosse en revanche, pour le dernier Majeur de la saison, les joueurs de la LIV ont été autorisés à concourir.

Pas de quoi rassurer Tiger Woods, l’homme aux 15 Majeurs : "Je ne vois pas comment ce passage (au LIV) peut s'avérer positif à long terme pour nombre de ces joueurs, en particulier si le LIV n'obtient pas de points de classement mondial et que les Majeurs ne changent pas leurs critères d'admission. Ce serait triste de voir certains de ces jeunes joueurs ne jamais fouler ces parcours sacrés."

Avec AFP

