Tiger Woods entretient le suspense. Treize mois après l'accident qui a failli lui coûter la jambe droite, l'Américain vainqueur de 15 Majeurs décidera s'il fait son grand retour à la compétition au Masters d'Augusta juste avant le coup d'envoi jeudi.

"Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision à l'heure du coup d'envoi, pour savoir si je participe au tournoi", a écrit Woods sur son compte Twitter.

L'ancien numéro 1 mondial, âgé de 46 ans, qui figure d'office sur la liste des participants à cette épreuve pour en avoir été un ancien vainqueur, cinq fois au total, a mis en ébullition le microcosme du golf la semaine passée en allant en Géorgie pour effectuer un 18 trous sur le parcours mythique, afin de tester sa condition physique.

En février 2021, il avait failli périr dans un accident de la route en Californie. Il avait subi de multiples fractures à jambe droite, s'estimant chanceux d'avoir survécu et même d'avoir encore ses deux jambes.

Mais Woods avait aussitôt exprimé la volonté de s'en relever pour revenir au golf, sans donner de calendrier. Un an plus tard, le voilà qui tente un retour sur les terres de ses plus grands exploits, le dernier remontant à 2019 quand il avait remporté le Masters, après avoir subi une quatrième opération du dos, une délicate fusion de vertèbres qui aurait pu mettre, déjà, un terme à sa carrière.

