L'Américain Gary Woodland a ravi à son compatriote Patrick Reed la tête du Hero World Challenge (PGA), organisé par Tiger Woods, qui occupe lui la 3e place à deux coups, sur le parcours d'Albany Golf Club, à New Providence (Bahamas), jeudi.

Avec une carte de 68 pour un total de -13, Woodland, vainqueur du dernier US Open, a profité de la pénalité infligée à Reed pour "swings inappropriés" au 11e trou, lui valant un triple bogey. Le vainqueur du Masters 2018 est désormais relégué à la 6e place, à trois coups du nouveau leader. Woods, après un médiocre premier tour, s'est ressaisi en rendant une carte de 66 jeudi avant un 67 vendredi, soit un total de -11; ce qui lui vaut une 3e place ex aequo avec son compatriote Justin Thomas et l'Espagnol Jon Rahm.