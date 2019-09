GT World Challenge Europe : victoire de la #563 Orange 1 FFF lors de la Course n°1 du Nürburgring

Au départ de la course, la tête était occupée par Mirko Bortolotti au volant de la Lamborghini #63 du Grasser Racing Team. Derrière lui, il y avait Luca Stolz (Black Falcon #4) et l’Audi R8 #25 du Sainteloc Racing avec Simon Gachet au volant.

Après quelques virages, Mattia Drudi (Audi R8 # 56 Attempto Racing) a pris la 3e place à Simon Gachet. Les positions sont ensuite restées figées. Seul Drudi a perdu une place au profit Kelvin van der Linde, son coéquipier chez Attempto.

Dès la 25e minute, quatre des cinq premiers sont rentrés aux stands, et ce pour parer à l’usure rapide des pneus. Seul Mattia Drudi a continué de tourner.

Le premier retournement de situation de la course s’est passé dans la voie des stands : la Black Falcon de Lucas Stolz est venue toucher l’Audi #10 d’Oscar Tunjo, ce qui a déclenché une enquête, puis une pénalité.

À la clôture de la Pit Lane, Cristian Engelhart (#63 Grasser Racing Team) occupait la tête devant Andrea Caldarelli (#563 Orange 1 FFF) et Christopher Haase (#35 Sainteloc). Comme à son habitude, Caldarelli a mis une énorme pression sur Engelhart, qui n’était pas très à son aise.

À 11 minutes de la fin, deuxième retournement de situation : Caldarelli a pris un énorme risque pour dépasser Engelhart. Ce dernier ne s’est pas laissé faire et l’Italien est légèrement sorti de la piste. Deux virages plus tard, Haase et Engelhart se sont touchés et le pilote Orange 1 FFF s’est retrouvé en tête !

Plus rien n’a changé ensuite, malgré les attaques de Christophe Haase sur Engelhart. La victoire est donc revenue à l’équipage Mapelli/Caldarelli (Orange 1 FFF), devant Engelhart/Bortolotti (Grasser Racing Team) et Gachet/Haase (Sainteloc). Le tandem italien de la #563 vient de remporter le 5e podium en 7 courses !

Voici les vainqueurs dans les autres catégories :

• Silver Cup : Mattia Drudi/Milan Dontje (Audi R8 #56 Attempto Racing)

• Pro AM : David Perel/Rinat Salikhov (Ferrari 488 #333 Rinaldi Racing)

• AM : Wolfgang Triller/Florian Scholze (Ferrari 488 #444 HB Racing)