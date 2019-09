La Mercedes-AMG GT3 #88 de l’AKKA-ASP remporte la 1re course de Zandvoort

Le Monégasque est parti en pole position. Il était suivi de la Lamborghini #63 du GRT Grasser Team (Bortolotti/Engelhart) et la Lamborghini #563 de l’Orange FFF (Caldarelli/Mapelli).

Après moins d’un demi-tour de piste, l’Audi Sainteloc de Steven Palette est partie dans le bac à gravier à la suite d’un accrochage. La sortie de piste a entraîné une Safety Car pendant une dizaine de minutes. À la relance, on retrouvait toujours Vincent Abril en tête de course, devant Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli.

Les 3 voitures de tête ont peu à peu fait le trou jusqu’au changement de pilote. Sans surprise elles sont toutes rentrées au stand au même moment. À l’issue des 10 minutes, rien n’a changé. Marciello (AKKA-ASP) s’est retrouvé en tête, suivi d’Engelhart (Grasser Racing Team) et de Mapelli (Orange 1 FFF).

Engelhart s’est peu à peu retrouvé sous la pression de Marco Mapelli et de Maro Engels (#4 Mercedes-AMG GT3 Black Flacon). Le grand vainqueur de ce match à 3 a été Raffaele Marciello, qui en a profité pour accroître son avance.

Dans les 10 dernières minutes, Dries Vanthoor (#1 Belgian Audi Club Team) a peu à peu fait la jonction sur le groupe de quatre. L’Audi R8 LMS GT3, parti en 10e position, a profité d’un arrêt au stand très maîtrisé pour gagner 5 places.

Marciello a eu course tranquille jusqu’à la fin. Il a passé la ligne d’arrivée en tête avec près de 10 secondes d’avance sur le deuxième, Christian Engelhart. Marco Mapelli a complété le podium en prenant la troisième place. AKKA-ASP s’offre ainsi une deuxième victoire cette saison, après celle de l’équipage Bastian/Neubauer (# 89) à Brands Hatch.

Voici les gagnants dans les autres catégories :

• Silver Cup : Aaro Vainio/Hugo de Sadeleer (#62 R-Motorsport)

• Pro-Am : Phil Keen/Hiroshi Hamaguchi (#519 Orange 1 FFF Racing Team)

• Am : Florian Scholze/Wolfgang Triller (#44 HB Racing)