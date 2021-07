Coup double pour la Russie. Au lendemain de la victoire de l'équipe masculine, les Russes, qui concourt à Tokyo sous drapeau neutre, ont remporté mardi le concours général féminin par équipes des Jeux olympiques de Tokyo, devant les Etats-Unis, tenants du titre et diminués par l'abandon surprise de leur superstar Simone Biles au début du concours

Cata pour Biles qui rate sa réception au saut de cheval : son passage en vidéo

Tokyo 2020 L'énorme chute de Roxana Popa Nedelcu ! IL Y A UNE HEURE

La Russie s'est imposée avec 169,528 points, devant les Etats-Unis (166,096 pt) et la Grande-Bretagne (164,096 pts), tandis que la France s'est classée 6e (163,264 pts). Les Russes ont remporté le titre pour la première fois depuis 1992 alors même qu'entre 1952 et 1992, il ne leur avait échappé qu'à une seule reprise pour cause de boycott.

Tokyo 2020 Cata pour Biles qui rate sa réception au saut de cheval : son passage en vidéo IL Y A 2 HEURES