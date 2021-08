Tokyo 2020

C’est une petite surprise qui ravira tous les amoureux de sport. L’Américaine Simone Biles sera bien présente ce mardi pour la finale de la poutre. Inscrite sur la liste des participantes, la fédération US de gymnastique a confirmé l’information ce lundi sur ses réseaux sociaux. "Nous sommes très heureux de confirmer que vous verrez deux gymnastes américaines en finale de la poutre demain - Suni Lee ET Simone Biles !! Hâte de vous suivre toutes les deux !", a écrit USA Gymnastics sur son compte Twitter.

Une semaine après son retrait en pleine finale du concours général par équipes, la superstar américaine tentera à la poutre d’ouvrir son compteur individuel de médaille à Tokyo après ses quatre titres il y a cinq ans à Rio et l'argent empoché par équipes en début de quinzaine niponne.

faire face à ses démons" et souffrir de Après avoir débuté le concours général, l’Américaine de 24 ans avait expliqué devoir "" et souffrir de perte de repères dans l’espace , un mal bien connu des gymnastes, appelé "perte de figure" ou "twisties" en anglais. A la suite de ce retrait qui avait surpris tout le monde, Simone Biles avait déclaré forfait pour quatre autres finales : la finale du concours général individuel, celle du saut et celles des barres asymétriques et du sol.

Biles : "Je donne la priorité à ma santé mentale"

Présente sur chaque épreuve en tribune pour encourager ses coéquipières, celle qui était présentée depuis des mois comme LA star de ces Jeux de Tokyo, laissait planer le doute sur la suite de sa compétition. Ce mardi (10h50) elle sera présente au centre de gymnastique d'Ariake, mais cette fois en compétition, pour tenter de décrocher l’or olympique. Elle sera d’ailleurs, à coup sur, l’attraction de la journée, tant son forfait la semaine dernière avait créé l’évènement à Tokyo. La gymnaste de 24 ans, quatre fois médaillée d’or à Rio (concours général individuel et par équipes, sol et saut de cheval) et 19 fois championne du monde participe au Japon à ses deuxièmes JO.

La finale de la poutre, dernière épreuve au programme de la gymnastique artistique féminine, sera l’occasion de revoir la championne américaine sur les agrès tokyoïtes. Après cette semaine si particulière, une médaille décrochée par Simone Biles aurait probablement encore plus de saveur pour l’Américaine.

