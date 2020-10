Vingt minutes avant le début de la rencontre, le gardien de but Yann Genty, doublure de Vincent Gérard, a dû quitter l'échauffement. Le test PCR passé jeudi au retour de Brest (Bélarus), où le PSG s'est incliné en Ligue des champions, s'est avéré positif au Covid-19. Sans symptômes, le joueur a été placé à l'isolement et le PSG, qui a prévenu Cesson-Rennes, a joué avec un seul gardien.

Sur le terrain, les coéquipiers de Nikola Karabatic enchaînent un second succès sur le plan national, après la victoire dimanche dernier contre Aix à Coubertin. Ils partagent la tête du championnat avec Nîmes, qui a également deux victoires au compteur. Au niveau continental, en revanche... ils ont débuté leur aventure européenne par deux défaites contre les Allemands de Flensbourg (29-28) et au Bélarus (32-31).

"On doit progresser sur chaque match. On a eu un peu plus de mal ces derniers matches. On a essayé d'être sérieux du début jusqu'à la fin. C'est ma première saison comme professionnel, au début c'était un peu compliqué", a expliqué après la rencontre Sadou Ntanzi, jeune demi-centre du PSG (20 ans), au micro de beIN Sports.