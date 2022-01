Elohim Prandi (23 ans), victime d'une violente agression au couteau dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, est sorti de l'hôpital. "Il a regagné son domicile ce matin, après avoir terminé sa période d'observation", a expliqué le club de la capitale. "Après quelques jours de repos, le joueur suivra un programme de reprise individualisé avec le staff du Paris SG."

Le retour à la compétition de l'arrière gauche "interviendra d'ici quelques semaines", alors que le PSG est actuellement en pause, en raison de la trêve internationale et de l'Euro-2022 qui débute jeudi en Slovaquie et en Hongrie. Le prochain match des Parisiens est programmé le 5 février (contre Dunkerque à Coubertin). Prandi a été victime d'une agression et a subi plusieurs coups de couteau lors du réveillon de la Saint-Sylvestre dans une rue du VIIIe arrondissement de Paris. L'enquête a été confiée au 1er DPJ (district de la police judiciaire).

