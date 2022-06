Luc Steins et le PSG, voilà une histoire qui va durer. Comme prévu, le demi-centre a officiellement prolongé ce jeudi jusqu'en 2026. Élu meilleur joueur de la saison pour la deuxième année consécutive, Steins a largement contribué au titre de champion de France du PSG, acquis avec un total parfait de trente succès en autant de rencontres, et à la victoire en Coupe de France contre Nantes (36-31).

"Des gros clubs du niveau de la Ligue des champions se sont manifestés, mais j'ai fait le choix de la stabilité. Il y a de grands défis à relever avec le club et des trophées que le PSG n'a pas encore remporté à gagner", avait justifié Steins. L'international néerlandais fait référence à la Ligue des champions, une compétition où le PSG s'est arrêté en quart de finale cette saison, éliminé par le club allemand de Kiel (63-62 sur l'ensemble des deux matches).

Cette rencontre a laissé des regrets au joueur de 27 ans, qui a eu la balle de prolongation. "C'était un match difficile, on le savait mais on avait les cartes en main dans les dernières secondes. Je n'ai pas marqué alors ça fait mal, on se demande ce qu'on aurait pu faire de mieux, mais c'est la vie, et on va essayer de mieux faire lors de la saison qui arrive".

Rouage incontournable de l'équipe

Steins est devenu un pilier du PSG, depuis son arrivée en provenance de Toulouse à l'automne 2020 en tant que joker médical. "Depuis qu'il a rejoint notre club (...) il est devenu, au fil des saisons, un rouage incontournable de notre équipe et nombreux sont les clubs qui aimeraient le compter dans leurs rangs", a déclaré Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG, jeudi sur le site du club.

Mercredi, le club de la capitale avait déjà annoncé la prolongation jusqu'en 2025 du pivot polonais Kamil Syprzak, dont le gabarit (2m07) contraste avec celui de Steins (1m73), l'un des plus petits joueurs du championnat de France. Sans Mikkel Hansen, Nedim Remili ou Vincent Gérard le club ouvrira une nouvelle ère avec l'international néerlandais comme tête d'affiche: "ce sont des grands joueurs qui partent, il ne faut pas se dire qu'individuellement on trouvera mieux. Il faut plutôt créer un collectif meilleur que cette année, avec des nouveaux joueurs qui prendront un rôle différent".

Celui qui fait partie des plus petits gabarits du championnat compte en tout cas sur son expérience depuis ses débuts professionnels aux Pays-Bas, à 17 ans, pour amener le PSG aux plus grand succès. "J'ai connu la montée en D1 avec Massy, le maintien avec Tremblay, l'Europe avec Toulouse et maintenant avec le PSG si on perd le moindre match c'est le drame. J'ai même vécu l'Euro avec les Pays-Bas, ce qui est rare pour un si petit pays. Ça m'aide à relativiser la pression que l'on peut avoir", a expliqué Steins, plein d'ambition pour la prochaine saison.

