Fidèle à la devise de sa ville, le PSG Handball a arraché mardi à Nantes un succès inespéré (30-29) en Starligue, le treizième en autant de rencontres disputées par le champion de France en titre. Même avec un match en retard, Nikola Karabatic et consorts comptent une avance de cinq points sur le HBC, leur premier poursuivant qui les a secoués comme ils le sont rarement en France. Pour cette 14e journée, la dernière avant la coupure hivernale puis l'Euro, les Parisiens ont presque dû attendre les cinq dernières minutes pour passer la tête devant une première fois depuis le retour des vestiaires (27-26, 54e).

En difficulté face à la cage nantaise, le club de la capitale a usé de la supériorité numérique (jeu sans gardien) pour revenir dans le match et s'éviter une première défaite sur la scène nationale depuis avril et un revers en Starligue contre... Nantes (25-24) à Coubertin. Le faux-pas s'est nettement dessiné quand les champions de France étaient menés de trois buts dans le dernier quart d'heure (24-21, 47e). Et il a fallu un grand soir de Vincent Gérard (15 arrêts, 35%) pour maintenir les siens dans la partie.

Vincent Gerard - PSG Handball Crédit: Getty Images

En attaque, la solution est souvent venue de Benoît Kounkoud sur son aile droite (7 buts en 7 tirs). D'ordinaire si précise, la star parisienne Mikkel Hansen a eu un déchet inhabituel sur penalty avec deux tentatives arrêtées par son compatriote Emil Nielsen, une autre stoppée par Mickaël Robin en première période. De quoi faire rugir la H Arena où plus de 10.000 personnes étaient attendues.

Privé de son capitaine Luka Karabatic et de son autre pivot, Kamil Syprzak, Paris a été en difficulté en attaque placée malgré quatre jours sans jouer. Un repos inhabituel permis par le report de son match de Starligue contre Saran ce week-end en raison de cas de Covid-19 chez son adversaire. Avant la dispersion de leurs internationaux pour l'Euro, les deux clubs ont un ultime rendez-vous en 2021 : le Final 4 de Coupe de la Ligue samedi et dimanche. Avec la possibilité d'une revanche en finale si Paris bat Chambéry et Nantes vient à bout de Montpellier en demi-finales.

