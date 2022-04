Les handballeurs d'Aix sont allés s'imposer dans l'arena de Nantes 26 à 25, samedi soir pour le compte de la 24e journée de Starligue, et se rapprochent de leurs adversaires du jour dans la course à la deuxième place du championnat. A six matches de la fin de la saison, le PAUC compte désormais 36 points, et se rapproche donc à un point de Nantes, toujours deuxième mais qui sent de plus en plus le souffle des hommes de Thierry Anti dans la course à la deuxième place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

"C'était un match plein et difficile, un beau match des deux côtés. Ce n'était pas évident, mais très important parce que l'on est peut-être en course pour une qualification en Ligue des champions", a commenté l'ancien international et champion olympique 2012, William Accambray, au micro de beIN Sports. Aix prend sa revanche en championnat sur le H nantais, qui l'avait battu en Coupe de France il y a seulement une semaine en quarts de finale. "Tout est encore ouvert pour les trois équipes derrière Paris", a conclu Accambray, en référence à Nantes, Aix et Montpellier, qui se tiennent en quatre points.

Les Parisiens, qui se déplacent dimanche à Dunkerque en clôture de cette 24e journée, peuvent faire un très grand pas vers un huitième titre national consécutif, en cas de 24e victoire cette saison en Starligue.

