Patrick Cazal et Dunkerque, c'est bientôt fini. "Les deux parties ont convenu qu'il était temps de tourner la page, annonce ce mercredi l'USDK par communiqué. Patrick est l'entraîneur principal de l'équipe professionnelle depuis 11 saisons. C'est une longévité rare, une forme de record que seul Patrice Canayer a battu avec Montpellier. Ce changement est avant tout guidé par la volonté d'initier un nouveau cycle."

L'ancien arrière droit de l'équipe de France, champion du monde avec les "Barjots" en 1995 puis avec les "Costauds" en 2001, a écrit les plus belles pages de Dunkerque qu'il a mené à son seul titre de champion de France en 2014, devant le PSG version Qatar. En comptant sa carrière de joueur, c'est même une histoire de près de 17 ans qui s'achève. Arrivé dans le Nord en 2005 pour trois dernières saisons sur les parquets, il s'était reconverti comme entraîneur adjoint de l'USDK aux côtés de Yerime Sylla. Avant d'en être nommé l'entraîneur principal en 2011 à la suite du premier trophée remporté par le club, la Coupe de France.

Sous son mandat, Dunkerque a également conquis le Trophée des champions (2012), la Coupe de la Ligue (2013) et atteint la finale de la Coupe de l'EHF (2012). Mais lors des trois derniers exercices, le club ne s'est jamais classé au-dessus de la septième place de Starligue. "La décision du changement, prise relativement tôt, permettra à l'USDK de pouvoir travailler dès maintenant et le plus sereinement possible, à la recherche du successeur de Patrick", précise le club.

