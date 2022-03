Accrochés pendant 50 minutes, les handballeurs du Paris SG ont finalement fait céder les Nantais, leurs premiers poursuivants au classement, dimanche en s'imposant 34 à 28, et se rapprochent d'un huitième titre de champion de France consécutif. Les coéquipiers de Luka Karabatic ont poursuivi dimanche leur parcours sans faute en Starligue avec une vingtième victoire en vingt matches disputés, totalisant ainsi 40 points au classement.

A dix matches de la fin de la saison, le PSG compte désormais neuf points d'avance sur Nantes et Aix (31 points chacun) et même virtuellement dix sur le H nantais car les Parisiens ont remporté les deux matches contre les hommes d'Alberto Entrerios. Sous les yeux de Kylian Mbappé, venu aux côtés de sa mère Fayza (ancienne handballeuse professionnelle) en voisin après le match de Ligue 1 du PSG contre Bordeaux (3-0), les Parisiens ont pu compter sur Mikkel Hansen, impeccable sur ses jets à 7m (6/6). Dans les buts, Vincent Gérard a été impressionnant avec 17 arrêts et 40% de réussite.

